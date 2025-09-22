Цели обнаружила воздушная разведка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной систем ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника с личной силой в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки российские военнослужащие Восточной группировки обнаружили оборонительные позиции ВСУ с инженерными укреплениями и подготовленными огневыми точками.

"Получив уточненные координаты расчет ТОС-1А "Солнцепек" выполнил залп термобарическими боеприпасами. В результате огневого удара укрепления с находившейся в них живой силой противника уничтожены", - отметили в Минобороны.