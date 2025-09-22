Группировка "Восток" уничтожила 6 станций Starlink и 6 пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник также потерял до 340 военных, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили шесть станций Starlink и шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял <…> шесть станций спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Яковлев напомнил, что потери ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки составили до 340 военных, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.