Операторы БПЛА уничтожили три расчета беспилотников ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие стараются вычислить также рассчеты ПВО противника

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанесли поражение трем расчетам БПЛА ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил три расчета БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

Как рассказал оператор FPV-дрона с позывным Майкоп, были уничтожены расчет коптерного типа и два расчета ударных дронов. "Также пытаемся вычислить их расчеты ПВО, которые пытаются сбить наши разведывательные крылья. И тоже берем их к поражению", - добавил военнослужащий.