ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Группа иностранных наемников уничтожена в ходе боев за населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Как рассказал ТАСС стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Енот, они оставили после себя стрелковое оружие и гранатометы.

"Иностранные наемники были. Возле населенника в основном. Были уничтожены. Вот, у кого-то подобрали автоматы, гранатометы", - сказал стрелок.

Он подчеркнул, что большая часть наемников сбежала из Ольговского при наступлении штурмовиков "Востока".

15 сентября в Минобороны России сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Ольговское в Запорожской области.