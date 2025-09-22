Военные ВС РФ обнаруживали противника, когда шли по опорнику

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в населенном пункте Ольговское Запорожской области выдавали себя лишней суетой и паникой. Об этом рассказал ТАСС стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Енот.

"По опорнику вот когда шли, у противника ошибки были, начинают как бы паниковать, начинают суетиться много, и вот так вот выдают себя", - сказал стрелок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Ольговское в Запорожской области.