При обезвреживании найденных боеприпасов военнослужащие развернули посты РЭБ и организовали воздушное наблюдение, отметили в Минобороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений 92-го саперного полка группировки "Запад" обезвредили неразорвавшиеся суббоеприпасы от оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение дня уже нашли три суббоеприпаса от кассетной ракеты ATACMS. Они взведены, то есть боеприпас взводится на большом расстоянии от земли, когда производится подрыв основной боевой части ракеты", - сказал командир роты гуманитарного разминирования с позывным Камень в предоставленном видео. Он подчеркнул, что боеприпасы несут большую опасность и трогать их нельзя ни в коем случае.

© Минобороны России

По его словам, при обнаружении таких боеприпасов саперы действуют очень осторожно и всегда работают лежа, чтобы уменьшить площадь соприкосновения при взрыве.

Как отметили в оборонном ведомстве, при разминировании найденных боеприпасов были развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение, что позволило минимизировать угрозы со стороны вражеских беспилотников.

"Такие выезды для специалистов далеко не единичны. Местные жители очень часто находят опасные "подарки" от ВСУ, в том числе оставшиеся схроны боевиков ВСУ, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые дроны-камикадзе, в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов, в местах общего пользования. Подобные мероприятия по гуманитарному разминированию являются регулярной задачей для инженерных подразделений группировки "Запад", - подчеркнули в ведомстве.