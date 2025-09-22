Бойцы Западной группировки нанесли противнику наибольший ущерб, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли почти 4,5 тыс. солдат и иностранных наемников. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 450 украинских боевиков и наемников - на 110 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за неделю армия РФ также уничтожила 8 танков, 50 орудий полевой артиллерии, 84 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 103 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также свыше 350 различных боевых машин украинских войск.