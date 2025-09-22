Российские военнослужащие наносили сосредоточенные удары по объектам ВСУ и вели освободительные действия, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшую неделю улучшили свое тактические положение на краснолиманском направлении: у Ямполя Донецкой Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества у Кременной Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшую неделю Вооруженными силами Российской Федерации продолжалось выполнение задач СВО, в том числе на западных рубежах ЛНР. Наносились групповые сосредоточенные удары по украинским военным объектам, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, а также велись освободительные действия. <…> Основные усилия ВС РФ сосредоточили на краснолиманском и северском направлениях, а также закреплении ранее достигнутых результатов. На ЛБС отмечены позитивные изменения в районе Ямполя и Серебрянского лесничества", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в минувшую неделю дислоцированные на упомянутом участке фронта подразделения ВСУ в большей степени оборонялись.

19 сентября в Минобороны РФ сообщали, что российские войска продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР. В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял ТАСС, что ВС РФ закрепились в центральной части поселка Ямполь на краснолиманском направлении в соседней ДНР.