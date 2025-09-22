Из-за боев в Сумской области укомплектованность 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады составляет не более 40%, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Острый недостаток офицерского состава ощущается в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, в некоторых ротах один командир руководит сразу несколькими взводами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Особенно остро [в рядах ВСУ] ощущается недостаток офицерского состава. В некоторых ротах один командир взвода руководит сразу несколькими взводами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате боев в Сумской области укомплектованность 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады составляет не более 40%.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады не вывозит тела погибших украинских солдат с позиций возле Садков, чтобы занизить потери среди личного состава. Там отмечали, что количество пропавших без вести в бригаде "исчисляются сотнями человек". Кроме того, силовики указывали, что военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации.