Противник "с потерями отошел на исходные позиции", сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ВСУ не смогли освободить взятые в окружение 57-ю и 127-ю бригады ВСУ на харьковском направлении, отступив с потерями на исходные позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что накануне ВСУ попытались провести контратаку силами 57-й отдельной мотопехотной бригады, однако успеха не имели. В ходе дальнейших боев российские бойцы блокировали часть подразделений 57-й бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады в количестве до роты.

"За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - указал собеседник агентства.