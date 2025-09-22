Два из них были обнаружены в районе населенного пункта Бересток и ликвидированы действиями расчетов FPV-дронов, отметили в Минобороны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников и артиллерии Южной группировки войск нанесли поражение трем пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что два пункта управления были обнаружены в районе населенного пункта Бересток и уничтожены действиями расчетов FPV-дронов. Третий пункт управления был выявлен благодаря наличию антенн в жилой застройке населенного пункта Иванополье - его координаты были переданы расчетам ствольной артиллерии. В результате огневого поражения пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен вместе с оборудованием и личным составом, добавили в Минобороны.

"Потери противника составили три расчета БПЛА и оборудование управления и связи трех пунктов управления БПЛА ВСУ", - подытожили в министерстве.