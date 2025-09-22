Военная операция на Украине Операторы беспилотников нанесли поражение пехоте ВСУ в районе Часова Яра

Воздушная разведка срывает ротации противника, блокирует его передвижения и ломает попытки контрнаступлений до того, как тот успевает приготовиться, рассказали в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск