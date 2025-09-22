МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников нанесли поражение личному составу ВСУ севернее Часова Яра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.
На предоставленном видео показана работа операторов беспилотников, которые точечными сбросами с дронов поражают личный состав ВСУ.
"Операторы бригады "Север-V" показывают, насколько важен труд воздушной разведки на передовой: они срывают ротации противника, блокируют его передвижения и ломают попытки контрнаступлений еще до того, как враг успевает приготовиться", - отметили в корпусе.