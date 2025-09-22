Как сообщили в Минобороны РФ, над территориями Ростовской области и Краснодарского края уничтожили по 25 беспилотников

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 114 украинских дронов самолетного типа. Так, по 25 БПЛА сбили над территориями Краснодарского края и Ростовской области, 19 БПЛА - над территорией Белгородской области, 13 БПЛА - над территорией Астраханской области, 10 БПЛА - над территорией Республики Крым, 7 БПЛА - над территорией Брянской области. Также перехватили 5 БПЛА - над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА - над территориями Ярославской и Волгоградской областей, 2 БПЛА - над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА - над территориями Курской и Воронежской областей.