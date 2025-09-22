Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили "Бабу-ягу" прямо на земле, пока расчет ВСУ готовился к ее запуску

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Южная" на краматорско-дружковском направлении сбили в воздухе тяжелый дрон R-18 "Баба-Яга" и БПЛА LF-240, а также уничтожили еще один R-18 на земле. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.

"В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии в небе были замечены два вражеских дрона R-18 и LF-240, которые незамедлительно были сбиты с помощью тарана", - сказали в ведомстве.

В свою очередь, операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили "Бабу-ягу" прямо на земле, пока расчет ВСУ готовился к ее запуску.

© Минобороны России

"Также операторами была замечена группа пехоты, двигавшаяся по направлению к передовым позициям ВСУ, предположительно, с целью проведения ротации. Точными сбросами с ударных БПЛА живая сила противника была поражена", - добавили в Минобороны.