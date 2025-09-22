В Минобороны отметили, что расчетами ударных беспилотников были пресечены две попытки снабжения украинских подразделений с использованием наземных робототехнических комплексов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили склад боеприпасов и две наземные робототехнические платформы ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища расчетом БПЛА Южной группировки войск был обнаружен замаскированный склад боеприпасов, предназначенный для нужд подразделений Вооруженных сил Украины. Цель была уничтожена", - отметили в ведомстве.

Также, добавили в министерстве, расчетами ударных беспилотников были пресечены две попытки снабжения украинских подразделений с использованием наземных робототехнических комплексов - они были уничтожены вместе с перевозимыми грузами.