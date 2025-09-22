Таким образом украинские военнослужащие оборудовали закрытые огневые позиции

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские военные в населенном пункте Ольговское в Запорожской области закапывали тяжелую технику и орудия в землю. Как рассказал ТАСС военнослужащий 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Енот, таким образом они оборудовали закрытые огневые позиции.

"Танкисты, орудия у них в основном были закопаны. Так они оборудовали закрытые огневые позиции. Поэтому наши птички - наши глаза говорили нам, подсказывали, куда идти, где противник, куда гранаты бросать", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Ольговское в Запорожской области.