Военная операция на Украине

Расчеты РСЗО уничтожили склады с топливом ВСУ в районе Константиновки в ДНР

В Минобороны отметили, что в ходе активного наступления российских подразделений расчеты реактивной артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры тыла ВСУ

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) Южной группировки войск в районе Константиновки в ДНР поразили склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и скопление солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

"В результате выявления разведкой целей в районе населенного пункта Константиновка реактивной артиллерией была уничтожена живая сила и склады ГСМ противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе активного наступления российских подразделений расчеты реактивной артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры тыла ВСУ. 

