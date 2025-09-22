МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Призывники будут направлены служить в соединения и воинские части только на территории Российской Федерации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и других войск осенью 2025 года.

Цимлянский пояснил, что не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска. Также будет продолжена практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач.

"Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - добавил вице-адмирал.

Он добавил, что с требованиями, которые предъявляются к кандидатам для комплектования указанных подразделений, а также с информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале министерства обороны.