Если гражданин по каким-либо причинам не поступил на службу в армию, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Особенностью осенней призывной кампании станет то, что решение о призыве будет действительно в течение года со дня его принятия, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Еще одной особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия, то есть если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и других войск осенью 2025 года.