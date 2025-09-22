Электронные повестки будут применять для оповещения в ходе осеннего призыва

Уведомления будут приходить в личный кабинет на "Госуслуги"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Электронные повестки будут применяться для оповещения в ходе осеннего призыва 2025 года, уведомления будут приходить в личный кабинет на "Госуслуги". Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг. Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы", - сказал он на брифинге.