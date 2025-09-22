Эта мера установлена Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ограничительные меры при неявке в военкомат по электронной повестке к гражданам РФ будут применены по истечению 20 дней. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего 2025 года призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и других войск осенью 2025 года.