Операторы "Рубикона" поразили 11 бронемашин ВСУ и 4 станции Starlink

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили 11 бронированных машин противника, в том числе бронемашину Gyurza, Roshel Senator, M113, Kirpi, MaxxPro, Bushmaster, HMMWV, "Козак", "Новатор", а также четыре станции спутниковой связи Starlink.

Это следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.

Среди других пораженных целей - два пункта временной дислокации пехоты противника, два блиндажа, антенны связи, тяжелые гексакоптеры "Баба-яга" и автомобильная техника.