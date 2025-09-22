Военный эксперт добавил, что это также позволяет формировать буферную зону у субъектов РФ

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Продвижение российских сил на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей, а также освобождение Калиновского вынуждает Киев направлять резервы на данное направление, оголяя тем самым другие участки фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Калиновского наши войска продолжают развивать успех на данном участке местности, продвигаясь вдоль государственной границы Российской Федерации на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. В целом такая динамика продолжается уже более месяца и, естественно, сейчас это очень большая проблема для украинских боевиков, потому что данный участок очень активизировался. Они (ВСУ - прим. ТАСС) пытаются перебрасывать какие-то резервы, но тем самым оголяют линию боевого соприкосновения на других участках, что как раз и дает нам возможность продвигаться интенсивнее и освобождать нашу территорию", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что взятие Калиновского также позволяет формировать буферную зону у упомянутых субъектов РФ.

Бойцы "Востока" освободили Калиновское 22 сентября.