Представители спецслужб Украины пытались добиться от родных выполнения перечня условий, чтобы российский военнослужащий попал в списки на обмен, рассказали в силовых структурах РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Семье российского военнослужащего Василия из города Стерлитамака в Башкирии удалось помочь спасти его из украинского плена, вовремя обратившись в правоохранительные органы. От этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, Василий К. из Стерлитамака ранее пропал без вести. Затем его семья узнала, что военный находится в украинском плену. Им написали представители украинских спецслужб и пытались добиться от родных выполнения целого перечня условий, чтобы российский военнослужащий попал в списки на обмен.

"История завершилась благополучно: Василий вернулся к родным, пробыв в плену сравнительно недолго, а его жена и дочь не только не стали выполнять условия киевского режима, но и не побоялись сообщить о шантаже украинской стороны силовикам и даже журналистам", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в рамках какого обмена он вернулся домой.

В силовых структурах ТАСС уточнили, что это и повлияло на решение ВСУ избавиться от "проблемного" пленного в кратчайшие сроки". По их данным, "главенствующую роль в истории Василия сыграло именно благоразумие его родных, которые сразу же после контакта с украинскими спецслужбами обратились в МВД России".