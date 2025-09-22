Он также отметил, что для маскировки бойцы использовали противодронные пончо

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики устроили засады для украинских солдат, которые пытались контратаковать в населенном пункте Ольговское Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС командир отделения 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Тимоха.

"Противник не подготовлен был. Когда он пытался зайти, ничего не получилось, мы устроили им секреты - засады", - сказал командир.

Он уточнил, что российские военнослужащие заходили в населенный пункт стремительно, малыми группами. Для маскировки использовали противодронные пончо.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Ольговское.