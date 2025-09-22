По словам инструктора по вождению, были и те, кто ни разу не сидел, но уже уверенно проходят трассу

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Инструкторы 1430-го Гвардейского мотострелкового полка готовят бойцов для выполнения задач на поле боя с использованием мотоциклов. Об этом ТАСС рассказал инструктор по вождению мотоциклов, рядовой 1430-го Гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным Большой на полигоне, где идет подготовка.

"Обучаем парней основам на баланс, на препятствия. У некоторых уже есть опыт, но на асфальте. Здесь мы обучим на пересеченной местности. Здесь поля, песок, грязь. Некоторым тяжело, но быстро учатся. И также есть новички, кто вообще ни разу не сидел [на мотоцикле]. Начинаем обучение со старта - движение и так далее. Были те, кто ни разу не сидел, но уже уверенно проходят трассу", - сказал инструктор.

По его словам, на подготовку совсем неопытных бойцов, если они будут проводить уроки два раза в сутки, уходит около трех дней.