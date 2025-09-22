На месте падения обломков работают специалисты, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число вражеских беспилотников, атаковавших Москву и сбитых системами противовоздушной обороны, достигло 15. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву", - сообщил мэр.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - подчеркнул Собянин в своем официальном канале в МАХ.

Ранее глава города сообщил о 14 сбитых вражеских беспилотниках. Таким образом, число сбитых БПЛА достигло 15.

В новость внесены изменения (23:08; 23:25 мск) - добавлена информация о новых сбитых БПЛА.