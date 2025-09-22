В Минобороны подчеркнули, что благодаря действиям бойца российские военнослужащие были своевременно доставлены на точку сбора, где им оказали помощь

​​​​​​МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор Алексей Плетнев был атакован FPV-дроном ВСУ во время эвакуации пострадавших бойцов, но, несмотря на ранение, продолжил эвакуацию и доставил товарищей в безопасное место. О подвиге российского бойца рассказали в Минобороны России.

Там отметили, что в ходе наступательных действий штурмовое подразделение попало под артобстрел, из-за которого пострадали несколько военнослужащих. Плетнев, получив задачу, оперативно прибыл на место, оказал первую помощь пострадавшим и направился к точке сбора.

"Двигаясь по лесополосе, ефрейтор Плетнев заметил вражеский разведывательный дрон, который вел наблюдение. Не обращая внимания на дрон противника, он продолжил проведение эвакуации. Противник предпринял попытку атаковать группу Алексея, используя FPV-дрон, в результате которой он был ранен. Не теряя самообладания, ефрейтор Плетнев оказал себе медицинскую помощь и продолжил эвакуацию, доставив раненых товарищей в безопасное место", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря самоотверженности и мужеству ефрейтора российские военнослужащие были своевременно доставлены на точку сбора, где им была оказана квалифицированная помощь.

В министерстве также рассказали о подвиге младшего сержанта Алексея Ситникова, расчет которого подавил два опорных пункта ВСУ. "Прибыв в заданный район, расчет Алексей приступил к выполнению боевой задачи. В результате меткой стрельбы расчет младшего сержанта Ситникова подавил два опорных пункта противника, уничтожив до 10 человек личного состава противника и четыре единицы автомобильной техники", - рассказали в ведомстве.

ВСУ попытались атаковать расчет младшего сержанта с помощью FPV-дрона, но Ситников огнем из личного стрелкового орудия уничтожил дрон, чем спас жизни личному составу расчета. В министерстве указали, что благодаря профессионализму младшего сержанта штурмовые подразделения смогли освободить населенный пункт от ВСУ с минимальными потерями.