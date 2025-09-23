Солдат смог самостоятельно оказать себе первую помощь благодаря доставленному беспилотником оборудованию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие из Смоленской области применили 15-дюймовый дрон-тяжеловес из линейки "Форс" для оказания экстренной помощи российскому военнослужащему, потерявшему ногу на запорожском направлении в результате взрыва танкового снаряда и истекавшему кровью. Об этом ТАСС рассказали в компании-разработчике Drone Force (Смоленская область).

"Медики активно используют в работе на передовой дрон-тяжеловес "Форс", в том числе подбрасывают медицинское оборудование раненым. Недавно на запорожском направлении произошел необычный случай. Боец возвращался к себе на позиции. Так получилось, что он был абсолютно один. В результате прилета снаряда от вражеского танка военнослужащий лишился ноги. Соседнее подразделение, в котором воюют ребята из Смоленской области, мониторило свою зону ответственности. Они обнаружили раненого и немедленно оказали ему экстренную помощь, направив дрон "Форс" со средствами для перевязки, промедолом и другими необходимыми препаратами", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, боец смог самостоятельно оказать себе первую помощь благодаря доставленному оборудованию. "Человек, скорее всего, был в шоковом состоянии, но сумел перебинтовать себя. Буквально в течение 10 минут выдвинулась эвакуационная группа, бойца успешно эвакуировали", - отметили в организации.

Как уточнили в компании, 15-дюймовый дрон из линейки "Форс" в настоящее время востребован в зоне СВО для подвоза провизии и боекомплекта для штурмовых подразделений. "На некоторых направлениях аппарат также используется для сброса боевых частей, если произошла какая-то нештатная ситуация", - добавил собеседник агентства.

Грузоподъемность аппарата - до 15 кг, дальность применения - до 50 км с ретранслятором связи. Пиковая высота полета - до 3 км. Дрон оборудован цифровым видеопередатчиком, видеоканал защищен от перехвата.