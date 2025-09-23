Посол по особым поручениям МИД РФ сообщил, что с 8 по 14 сентября киевский режим наносил почти 600 ударов в сутки по гражданским объектам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Киевский режим атаками на территории России компенсирует свои неудачи на поле боя, пытается демонстрировать потенциал на действия, за которые Запад должен им платить. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник газете "Известия".

По его словам, с 8 по 14 сентября по России было совершено самое большое количество ударов в прифронтовой зоне. Так, по гражданским объектам количество ударов в этот период составляло почти 600 в сутки. С 15 по 21 сентября их количество снизилось до 460 в сутки. Кроме того, по сравнению с весной количество атак увеличилось почти в два раза.

"Потому что она (Украина - прим. ТАСС) сегодня просит фантастические объемы денег, и им необходимо для этого создавать определенный победный фон, демонстрировать, что у них есть потенциал на какие-то действия, за которые Запад должен платить", - подчеркнул Мирошник изданию.

По мнению посла МИД РФ по особым поручениям, подобные атаки Киева лишь подчеркивают, что "Украина на поле боя получает удары и, проигрывая, пытается всячески компенсировать это за счет применения запрещенных методов войны".