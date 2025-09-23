Боец ВС РФ рассказал о дефиците артиллерии у ВСУ

Противник стал чаще использовать FPV-дроны и квадрокоптеры Mavic, сообщил военнослужащий десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" Пастух

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерийских орудий на ореховском направлении, предпочитая использовать дроны. Об этом сообщил ТАСС боец десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" с позывным Пастух.

"У них (украинских боевиков - прим. ТАСС) сейчас меньше стало артиллерии. <...> В 2023-2024 годах у них было много кассетных боеприпасов. Сейчас меньше, но больше стало птичек [дронов - прим. ТАСС]. <…> Поставки [вооружений] им все равно сократили, плюс мы работаем на этом направлении - уничтожаем установки", - сказал военнослужащий.

Пастух добавил, что противник стал чаще использовать FPV-дроны и квадрокоптеры Mavic.

"У них птичек [дронов - прим. ТАСС] больше стало, соответственно, и у нас стало птичек больше. Мы не особо отстаем, также оказываем давление на них на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул боец.