По замыслу тренировки, условный противник предпринял попытку прорыва на КПП военной базы для завладения оружием и боеприпасами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на военные объекты российского соединения в Таджикистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие подразделения противодействия терроризму 201-й военной базы ЦВО отразили нападение ДРГ условного противника на военные объекты российского соединения в Республике Таджикистан. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи", - рассказали там.

По замыслу тренировки, условный противник предпринял попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте военной базы для завладения оружием и боеприпасами, а также диверсии. Подразделение антитеррора было поднято по тревоге. Получив команду, военнослужащие выдвинулись на точку под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А, которые вели огонь из 30-мм автоматических пушек 2А72 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова, и приступили к огневому поражению противника. Огневые группы ликвидировали условную ДРГ с использованием штатного стрелкового вооружения (автоматов Калашникова АК-12 и АК-74М) и ударных FPV-дронов.

В пресс-службе добавили, что экипаж автоматизированной станции помех комплекса "Борисоглебск-2" подавил сигналы управления разведывательных и ударных БПЛА условной ДРГ на подступах к территории, а расчеты ЗУ-23 на базе автомобилей УРАЛ уничтожили воздушные цели на удалении до 1 км 23-мм осколочно-фугасными боеприпасами.

Тренировка по противодействию терроризму прошла во взаимодействии с расчетами разведывательных БПЛА. Беспилотники провели воздушную разведку местности и оказали помощь в управлении группами захвата и огневого прикрытия.