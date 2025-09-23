Военнослужащие получили орден Мужества, а также медали "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, а также медицинскому персоналу в военном госпитале в Волгограде. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин наградил военнослужащих - участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию, медицинский персонал и волонтеров в военном госпитале в Волгограде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горемыкин от имени министра обороны Андрея Белоусова передал военнослужащим слова благодарности и признательности. "Спасибо вам за ваше мужество, храбрость, стойкость, отвагу. Вы настоящие защитники отечества. Мы гордимся вами. Спасибо вам за ваш труд, бойцовские качества, за верность присяге", - сказал заместитель Министра обороны РФ.

В Минобороны подчеркнули, что за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга военнослужащим вручили орден Мужества, а также медали "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия".

Медицинскому персоналу военного госпиталя за личные заслуги в восстановлении и реабилитации участников СВО вручили медали Минобороны России "За помощь и милосердие".