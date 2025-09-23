Получив информацию, группа приняла решение выдвинуться ближе к переднему краю для нанесения поражения при помощи беспилотника

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Расчеты отряда ударных беспилотников Северной группировки войск уничтожили опорные пункты с живой силой и технику ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты отряда ударных БПЛА группировки войск "Север" уничтожили технику и опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что один из расчетов FPV-дронов выявил и уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ. Получив информацию, группа приняла решение выдвинуться ближе к переднему краю для нанесения поражения при помощи беспилотника, оснащенного осколочно-фугасным боеприпасом.

"Благодаря сотням часов налетов и, несмотря на помехи от систем РЭБ противника, операторы FPV-дронов в ходе СВО удерживают управление и пикируют прямо в цели", - отметили в Минобороны, подчеркнув, что благодаря профессионализму российских операторов противник не может спокойно передвигаться на глубине нескольких километров от линии боесоприкосновения.