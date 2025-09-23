Также были вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией противника

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Потери формирований ВСУ от действий Западной группировки войск за сутки составили до 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир", САУ Krab и орудие M119. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери противника составили свыше 240 военнослужащих, 18 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М119 производства США и зенитное орудие. Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир", - сказал он.

Шаров добавил, что также были вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 10 станций РЭБ и 4 склада боеприпасов противника.