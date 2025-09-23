Колодцы в населенном пункте были засыпаны телами убитых домашних животных, добавил механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Новоивановка Запорожской области минировали детские игрушки и армейские сухпайки, рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Барабаш.

"Много у них взрывчатых веществ было. Маскировали под детские игрушки: медвежата, куклы и прочее. Даже коробки из-под наших сухпайков, даже туда они [ВСУ] засовывали взрывчатку", - рассказал стрелок.

Кроме того, колодцы в селе были засыпаны телами убитых домашних животных. "Традиционно таким образом отравляли воду", - подытожил военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.