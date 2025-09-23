Противник оборудовал огневые позиции там, где прячутся гражданские, добавил механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Новоивановка Запорожской области при заходе ВС РФ запаниковали, и стали прикрываться мирным населением, рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Барабаш.

"Мы зашли быстро, украинцы даже не успели опомниться, они были в панике, растерянны, из-за чего стали закрываться мирным населением, и очень жестко закрывались мирным населением", - рассказал он.

Он добавил, что противник укрывался и оборудовал огневые позиции там, где прячутся гражданские люди.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.