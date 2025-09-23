Среди оставшихся в населенном пункте были те, кто пережил истязания со стороны ВС Украины, сообщил механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики спасли из села Новоивановка Запорожской области порядка 15 мирных жителей, рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Барабаш.

"Около 15 мирных жителей там было, в основном старики. Мы им эвакуацию организовали, вывезли", - рассказал стрелок.

По словам военнослужащего, среди оставшихся в населенном пункте мирных жителей были те, кто пережил истязания со стороны ВСУ. Для этих людей была организована медицинская помощь. "Много было из них покалеченных - ноги перебиты палками. Они [ВСУ] издеваются над людьми", - добавил военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.