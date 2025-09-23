Военнослужащий отметил, что украинские солдаты предпочитают АК-74, поскольку автомат работает "и в грязь, и в воду, и в глину"

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в боях за село Новоивановка Запорожской области преимущественно использовали оружие советского образца из-за его выносливости и простоты, рассказал ТАСС бывший директор школы, доброволец, стрелок 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Директор.

"Разное [вооружение] было, но в основном наше стараются использовать. АК-74 у них ходовое оружие - и в грязь, и в воду, и в глину, везде работает. Пулеметы - половина наши, советские, и часть - американские", - рассказал стрелок.

19 сентября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.