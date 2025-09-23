Берут у людей "даже вплоть до ножей и вилок, у них их нет", рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские войска забирали у местных жителей села Новоивановка Запорожской области продукты и медикаменты. Об этом рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Барабаш.

"Они (ВСУ - прим. ТАСС) у местных и провизию отбирают, и медикаменты - все, что находят. Даже вплоть до ножей и вилок, у них их нет", - рассказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка.