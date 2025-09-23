23 сентября, 05:02
Военная операция на Украине

Боец Барабаш: ВСУ в Новоивановке забирали у жителей продукты и медикаменты

Берут у людей "даже вплоть до ножей и вилок, у них их нет", рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские войска забирали у местных жителей села Новоивановка Запорожской области продукты и медикаменты. Об этом рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Барабаш.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Они (ВСУ - прим. ТАСС) у местных и провизию отбирают, и медикаменты - все, что находят. Даже вплоть до ножей и вилок, у них их нет", - рассказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоивановка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине