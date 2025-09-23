В ходе применения дронов-камикадзе была уничтожена вся выявленная диверсионная группа противника

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил диверсионную группу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения воздушной разведки была обнаружена диверсионная группа украинских националистов, которая выдвинулась для попытки форсирования Днепра. Расчету ударных FPV-дронов поступила задача на уничтожение обнаруженного противника. В ходе ударов дронов-камикадзе была уничтожена вся выявленная диверсионная группа ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты FPV-дронов 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.