С помощью корректировки разведывательных БПЛА расчет гаубицы Д-20 нанес точные снайперские удары по целям

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Южная" уничтожили скопление живой силы ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведчиками было обнаружено скопление живой силы противника в опорном пункте вблизи н. п. Часов Яр Донецкой Народной Республики. Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ, засевшей в разрушенной многоэтажке, с помощью корректировки разведывательных БПЛА нанесли точные снайперские удары по целям", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в военном ведомстве, слаженность, мужество и героизм артиллеристов-десантников способствовали ликвидации как личного состава противника, так и полевого склада с боеприпасами.

"Артиллерийские подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Юг" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов за пределами города Часов Яр", - добавили там.