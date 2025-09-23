В частности, в районах Старицы и Синельниково российская армия расширила зону контроля в лесном массиве, уточнил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Подразделения РФ за несколько последних дней продвинулись сразу у шести поселений в Харьковской области: у Старицы, Синельниково, Волчанска, Тихого, Хатнего и Отрадного. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За минувшие выходные и последние сутки наши подразделения имели ряд успешных продвижений на харьковском направлении. В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение в Волчанске и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного", - сказал он.