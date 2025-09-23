Нехватка военнослужащих штурмовых подразделений связана с "мясными штурмами", куда командование бригад часто направляет неподготовленных новобранцев, сообщали ранее в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Украинские солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады затевают бунт из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде назревает бунт. Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово самовольно оставить часть из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах рассказали ТАСС, что командование ВСУ в Сумской области направляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Нехватка военнослужащих штурмовых подразделений, отмечали силовики, связана с распространением "мясных штурмов", куда командование бригад часто направляет неподготовленных новобранцев. Особенно известны такими действиями 425-й и 225-й отдельные штурмовые полки.

Кроме того, нередки случаи, когда новобранцев ВСУ обманом заставляют идти в пехоту, прикрываясь возможностью выбрать интересующую должность.