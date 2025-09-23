В контратаках принимали участие штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 425-го отдельного штурмового полка ВС Украины, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ВСУ попытались провести три контратаки в районе Алексеевки Сумской области, но не имели успеха и отошли на исходные позиции с большими потерями. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник провел три контратаки в районе Алексеевки. Успеха [военнослужащие ВСУ] не имели, с большими потерями отошли на исходные позиции", - сказали там.

Собеседник агентства уточнил, что в контратаках принимали участие штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, усиленные личным составом смежных механизированных и бригад теробороны.