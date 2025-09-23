По словам собеседника, противник несет большие потери под массированным огнем артиллерии и ТОС группировки "Север"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ВСУ несут огромные потери на участке фронта Меловое - Хатнее на харьковском направлении, за прошедшую неделю в плен сдались 13 украинских военных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и ТОС (тяжелой огнеметной системы - прим. ТАСС) группировки "Север". За прошедшую неделю в ходе боевых действий в плен взято 13 военнослужащих ВСУ", - указал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС о том, что на участке Меловое - Хатнее бойцы "Севера" перешли в контрнаступление, продвинулись на 2 тыс. метров и существенно расширили зону безопасности у российской границы.