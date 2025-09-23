На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей , сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утратили контроль над Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы зачищают село и его окрестности.

"В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооруженные формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. <…> Оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что противник, используя рельеф местности и протекающую в населенном пункте реку Нитриус, еще пытается удерживать позиции севернее от Шандриголово.