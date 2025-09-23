Инструктор по вождению мотоциклов отметил, что мотоциклы обеспечивают ни с чем не сравнимую мобильность на поле боя

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы, передвигающиеся по полю боя на мотоциклах, могут выполнять ряд задач, включая доставку боеприпасов и провизии на передовую. Об этом ТАСС рассказал инструктор по вождению мотоциклов, рядовой 1430-го Гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным Большой.

"На позициях можно наварить ящики или положить сумки, что облегчит им подвоз боеприпасов и провизии. Также можно выполнять боевые задачи в составе группы", - подчеркнул инструктор.

Он добавил, что мотоциклы обеспечивают ни с чем не сравнимую мобильность на поле боя.