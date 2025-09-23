Система позволяет сбросить одновременно 14 боеприпасов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты "Гортензия" получили систему сброса гранатометных выстрелов, которая позволяет одновременно выпустить 14 боеприпасов, устроив локальную "ковровую бомбардировку". Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, "Кулибин-клуб" которого оказывает информационную поддержку производителям.

"Все аппараты «Гортензия» снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование - системы сброса, детонации или сброса ВОГ (выстрел осколочный гранатометный - прим. ТАСС). Наша система позволяет сбросить одновременно 14 боеприпасов, она применяется, когда нужно накрыть «ковровой бомбардировкой» группу пехоты, которая зашла в лесополосу, либо для бомбардировки окопов, блиндажей открытого типа. Можно использовать поштучно, можно попарно, один барабан из семи ВОГов или сразу оба. Система показала себя достаточно эффективно и получила положительные отзывы", - рассказал технический директор проекта "Гортензия" с позывным Мекс.

На передовую для российских военнослужащих было поставлено порядка 18 тыс. дронов "Гортензия" различных модификаций. Ранее сообщалось, что в ВС РФ применяют при помощи этих дронов ручные гранатометы дистанционно.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.