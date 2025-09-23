По такому БПЛА невозможно вычислить, откуда и как велась съемка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса испытывают беспилотник, по которому невозможно вычислить, откуда и как велась съемка. Видео тестирования есть в распоряжении ТАСС.

"Самое главное его преимущество в том, что даже если он попадет в руки врага, невозможно будет вычислить, что он снимал, откуда, расположение антенны. То есть он не несет никакую информацию", - рассказал боец с позывным Пугач.

Военнослужащий поделился, что на беспилотнике установлены детали, которые легко заменить в случае поломки. Боец добавил, что дрон также отличается высокой скоростью. "Он улетит, разведает и прилетит обратно, и сделает все настолько быстро, что его никто не заметит", - пояснил Пугач.